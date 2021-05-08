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Футболиста Тарасова высмеяли за желание стать семейным коучем
Фото: instagram/tarasov23

Футболиста Тарасова высмеяли за желание стать семейным коучем

Евгения Владимирова

Звезды

Футболист Дмитрий Тарасов поделился с подписчиками своими планами на будущее. Он отметил, что планирует рассказывать о воспитании детей, браке и сохранении семьи. Однако получить поддержку фолловеров футболисту не удалось.

Тарасов выложил фото с супругой, моделью Анастасией Костенко, и маленькими дочками на своей страничке в Instagram. Он рассказал, что перестал верить идеальным семейным фото в социальных сетях. По его словам, он изменился внутренне и пересмотрел свои взгляды. Теперь он хочет вести Telegram-канал, где будет рассказывать о семейных отношениях и делиться историями, которым в Instagram не место.

— У меня в жизни сейчас происходит много трансформаций: осознаю себя в роли родителя, хорошего мужа, заботливого сына, примера для своих детей и племянниц. Но если буду рассказывать об этом в сторис, то тут же найдутся умники, которые скажут: «Ну все, поплыл Тарасов». А я не поплыл, а просто пересмотрел свое отношение ко многим вещам, — пояснил футболист под постом в Instagram.

Однако подписчики поддерживать начинания знаменитости не стали. Они напомнили футболисту, что тот уже трижды был женат и не выплачивает первой дочери алименты.

«Это очень смешно»; «Семейная тема, конечно, интересна. Но не от человека, который третий раз женат. Как развестись и уйти, мы и так понимаем, спасибо»; «То же мне, чему учить будете? Как женам изменять, как на родного ребенка забивать?» — написали они под постом Тарасова.

Пользователи предположили, что футболисту просто не хватает средств, потому он и пытается пробовать себя в новых неожиданных профессиях: «Мужчина-коуч — это забавно, вот и все. То, что он ищет в Instagram источник дохода, — это очевидно».

Ранее футболист писал о том, что ищет себе новую футбольную команду.

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семьяДмитрий Тарасовсемья и дети
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