«Еще много сил и энергии»: Дмитрий Тарасов заявил, что ищет новую футбольную команду

Фото: Аккаунт Дмитрия Тарасова в Instagram (https://www.instagram.com/tarasov23/)

Бывший муж певицы Ольги Бузовой, российский футболист Дмитрий Тарасов признался, что хочет открыть «трансферное окно» и выйти обратно на поле. Об этом спортсмен рассказал подписчикам в своем Instagram. Также он поинтересовался у поклонников, какой из клубов, по их мнению, подойдет ему для возвращения в футбол.

По словам Дмитрия Тарасова, он уже давно восстановился после полученной травмы и намерен возобновить спортивную карьеру.

— Во мне еще много сил и энергии. Во мне уже много опыта и уверенности. Вперед! К новым победам! Каждый день — спорт. Каждый день — режим, — написал футболист.

Вместе с тем не все подписчики с энтузиазмом восприняли заявление спортсмена. Некоторые отметили, что воспринимают его исключительно как блогера. Также комментаторы посоветовали Дмитрию Тарасову попробовать пойти по новому пути.

«Откройте свой тренерский центр. Например, детский. Вы же любите детей и могли бы их обучать», — сказала одна из подписчиц.

Ранее сообщалось, что музыкант Эмин Агаларов отдохнул в Дубае с двумя бывшими женами.

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