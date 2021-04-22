Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Еще много сил и энергии»: Дмитрий Тарасов заявил, что ищет новую футбольную команду
Фото: Аккаунт Дмитрия Тарасова в Instagram (https://www.instagram.com/tarasov23/)

«Еще много сил и энергии»: Дмитрий Тарасов заявил, что ищет новую футбольную команду

Юлия Павлушова

Звезды

Бывший муж певицы Ольги Бузовой, российский футболист Дмитрий Тарасов признался, что хочет открыть «трансферное окно» и выйти обратно на поле. Об этом спортсмен рассказал подписчикам в своем Instagram. Также он поинтересовался у поклонников, какой из клубов, по их мнению, подойдет ему для возвращения в футбол.

По словам Дмитрия Тарасова, он уже давно восстановился после полученной травмы и намерен возобновить спортивную карьеру.

— Во мне еще много сил и энергии. Во мне уже много опыта и уверенности. Вперед! К новым победам! Каждый день — спорт. Каждый день — режим, — написал футболист.

Вместе с тем не все подписчики с энтузиазмом восприняли заявление спортсмена. Некоторые отметили, что воспринимают его исключительно как блогера. Также комментаторы посоветовали Дмитрию Тарасову попробовать пойти по новому пути.

«Откройте свой тренерский центр. Например, детский. Вы же любите детей и могли бы их обучать», — сказала одна из подписчиц.

Ранее сообщалось, что музыкант Эмин Агаларов отдохнул в Дубае с двумя бывшими женами.

Читайте также: «Он чуть не умер»: Боня рассказала, как бывший муж пережил разрыв отношений

футболInstagramДмитрий Тарасов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Все мнения
О проекте
Читайте нас в