«Он чуть не умер»: Боня рассказала, как бывший муж пережил разрыв отношений

Фото: instagram/victoriabonya

Телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала, почему разорвала отношения с бывшим гражданским мужем Алексом Смерфитом и как болезненно он это переживал. Она заявила, что экс-супруг после их расставания сразу же пустился во все тяжкие и потом серьезно заболел. Мужчина долго боролся с недугом.

— После нашего расставания Алекс ушел в отрыв, начал выкладывать фото с разными девушками в обнимку. Потом все было очень страшно, он был на грани и чуть не умер от тяжелой инфекции. Он сильно переживал после нашего разрыва и себя загнал. Мы его отмаливали, — рассказала Боня в интервью на Youtube-канале.

Она призналась, что не захотела сохранять отношения с мужем, так как поняла, что больше не чувствует себя с ним женщиной. Он перестал обращать на нее внимание, только постоянно придирался по бытовым мелочам.

Телеведущая отметила, что Алекс очень хороший отец. Он много времени проводит с их общей дочерью Анджелиной. Бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием наследницы.

Читайте также: Рустам Солнцев назвал главную проблему Бузовой, Водонаевой и Бони