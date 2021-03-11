Рустам Солнцев назвал главную проблему Бузовой, Водонаевой и Бони

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Бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев назвал главную проблему Виктории Бони, Алены Водонаевой и Ольги Бузовой. По его мнению, у них нет рядом умных друзей.

— И у Бузовой, и у Водонаевой, и Боньки есть одна главная проблема, из-за которой они так косячат каждая по-своему. Боня уже сошла с ума, у нее теории и полусумасшедшие идеи. Она это может делать сознательно, она понимает, из-за чего стала привлекать больше внимания. Она в этот момент выглядит такой поглупевшей. Это какая-то игра. Проблема у всех трех девчонок в том, что неправильно подобраны друзья. Отсутствие кайфовых, классных, умных друзей рядом, — считает Солнцев.

По его мнению, у Бузовой в друзьях «тупое бабье» без имен. Единственная, кто заслуживает внимания, — это ее сестра Анна Бузова. Солнцев назвал ее «прозорливой умницей», в которой есть женская скромность.

Солнцев считает, что правильные друзья избавили бы Бузову и Боню от издевок и насмешек за спиной.

Видео опубликовано на YouTube.

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