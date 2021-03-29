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Бывший муж Бузовой отказался от совместного проекта с Давой
Фото: instagram/dava_m

Бывший муж Бузовой отказался от совместного проекта с Давой

Полина Долганова

Звезды

Бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов отказался от совместной работы с блогером Давой, который также встречался со звездой.

— Да, я отказался, — написал футболист в своем Instagram в ответ на вопрос подписчика о совместной работе с Манукяном.

Ранее Манукян прокомментировал возможность сотрудничества со спортсменом. По его словам, работать вместе с бывшим мужем девушки — это «дно днищенское».

Напомним, в начале марта в СМИ появилась информация, что экс-возлюбленные Ольги Бузовой Давид Манукян и Дмитрий Тарасов могут вместе сняться в музыкальном клипе.

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Дмитрий ТарасовОльга БузоваДавид Манукян
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