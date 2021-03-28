«Ужина не будет»: Рудковская показала подписчикам свой поздний завтрак

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская выложила на своей странице в социальной сети Instagram фотографию позднего завтрака.

— Цвет настроения — сине-фиолетовый, завтрак поздний, плавно переходящий в обед, ужина не будет, — написала Рудковская.

Подписчикам опубликованная фотография очень понравилась.

«Яна — сама нежность! Как вы похожи на мою подругу, я только к ней в гости хожу!)»; «Мои любимые гиацинты!»; «Красота! И кашка такая вкусная!!!», — написали они в комментариях.

Ранее Рудковская опубликовала новое фото с младшим сыном. Блогер предстала перед поклонниками в домашней обстановке. Малыш на ее руках наблюдает за питомцем звездного семейства — немецким шпицем по кличке Панчо.

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