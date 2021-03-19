«Сладкий мальчик»: Рудковская показала свежее фото с младшим сыном

Фото: insragram.com/rudkovskayaofficia

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в соцсетях подборку фотографий, где держит на руках полугодовалого сына Арсения.

Блогер предстала перед поклонниками в домашней обстановке. Малыш на ее руках наблюдает за питомцем звездного семейства — немецким шпицем по кличке Панчо.

— Арсюша и его друг Панчо, — подписала снимки Рудковская.

К слову, знаменитая мама до сих пор не показывает лицо младшего сына. На опубликованных снимках мальчик по-прежнему снят со спины.

«Ну какой же он сладкий»; «Сладкий мальчик, пусть растет вам на радость»; «Какая вы счастливая! Всего самого наилучшего», — умилились малышу подписчики продюсера.

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