«Зло проникает в тебя»: Анна Седокова рассказала, как пережить прошлое

Фото: Аккаунт Анны Седоковой в Instagram (https://www.instagram.com/annasedokova/)

Певица Анна Седокова сообщила, что не следует постоянно возвращаться в прошлое, так как это лишает человека будущего. Об этом артистка написала на своей странице в социальной сети Instagram.

— Есть способ выжить. Концентрация на лучшем. Каждый раз, когда ты возвращаешься в прошлое, ты крадешь у будущего. Каждый раз, когда ты обращаешь внимание на зло, оно проникает в тебя. Только хорошее. Только туда внимание, — написала Седокова.

Также певица сообщила, что она заблокировала всех токсичных людей.

Поклонники Седоковой полностью ее поддержали.

«Умница! Все правильно. Всех токсичных неудачников и завистников — вон. Вы — огонь. Уважаю бесконечно»;«Анна, прекрасно понимаю вас. Очень часто возвращаюсь в прошлое, но работаю над тем, чтобы жить в моменте», — написали подписчики в комментариях к публикации.

Ранее певица поделилась своими мыслями в социальной сети Instagram, как она прощается с людьми или принимает новых.

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