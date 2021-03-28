«Зло проникает в тебя»: Анна Седокова рассказала, как пережить прошлое
Певица Анна Седокова сообщила, что не следует постоянно возвращаться в прошлое, так как это лишает человека будущего. Об этом артистка написала на своей странице в социальной сети Instagram.
— Есть способ выжить. Концентрация на лучшем. Каждый раз, когда ты возвращаешься в прошлое, ты крадешь у будущего. Каждый раз, когда ты обращаешь внимание на зло, оно проникает в тебя. Только хорошее. Только туда внимание, — написала Седокова.
Также певица сообщила, что она заблокировала всех токсичных людей.
Поклонники Седоковой полностью ее поддержали.
«Умница! Все правильно. Всех токсичных неудачников и завистников — вон. Вы — огонь. Уважаю бесконечно»;«Анна, прекрасно понимаю вас. Очень часто возвращаюсь в прошлое, но работаю над тем, чтобы жить в моменте», — написали подписчики в комментариях к публикации.
Ранее певица поделилась своими мыслями в социальной сети Instagram, как она прощается с людьми или принимает новых.
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