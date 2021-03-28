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«Малышка — прелесть»: Пригожин показал, как Валерия поплавала с внучкой
Валерия недавно впервые стала бабушкой / Фото: instagram.com/valeriya

«Малышка — прелесть»: Пригожин показал, как Валерия поплавала с внучкой

Юлия Курганова

Звезды

Певица Валерия вместе с мужем Иосифом Пригожиным, младшим сыном Арсением, невесткой Лианой и двухмесячной внучкой Селин отдыхают в Дубае. Артистка впервые поплавала с малышкой в бассейне. Продюсер опубликовал на своей странице в соцсети Instagram милые семейные кадры.

В воду девочку окунул Арсений, он старался делать это аккуратно, но Селин не понравилось в бассейне, и она заплакала. Тогда молодой папа отнес дочку к маме, которая укутала малышку в полотенце.

— Первая попытка заплыва с внучкой, — подписал публикацию Пригожин.

Друзья и поклонники звездной семьи восхитились трогательными кадрами и написали много теплых слов.

«Какая малютка»; «Малышка — прелесть! Я, думаю, ее появление дало вам еще больше сил и желания жить и работать!»; «Одно удовольствие — возиться с маленькими лапушками!» — прокомментировали пост фолловеры.

Ранее Лиана Шульгина рассказала о первом полете дочери.

Читайте также: «Счастливые девочки»: Иосиф Пригожин показал, как Валерия нянчится с внучкой

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