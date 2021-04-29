«На дедушку похожи»: Юдашкин показал подросших внуков
Кутюрье Валентин Юдашкин, который борется с онкологическим заболеванием, поделился с поклонниками трогательным снимком, на котором запечатлены его подросшие внуки.
На фотографии Анатолий и Аркадий, у которых два года разницы в возрасте, позируют в одинаковых футболках, украшенных забавными пушистыми брошами.
— Любимые внуки, — подписал снимок Юдашкин.
Подписчики дизайнера единодушно отметили, что оба мальчика очень похожи на своего знаменитого деда.
«На дедушку похожи», маленькие копии»; «Хорошие внуки. На Вас очень даже похожи»; «Славные ребята»; «Дедушкины»; «Красавцы, на вас очень похожи», — написали фолловеры в комментариях, обратив внимание, что теперь легендарному кутюрье нужна внучка.
Напомним, двух внуков подарила Валентину Юдашкину его единственная дочь Галина, которая родила их в браке с бизнесменом Петром Максаковым, внуком народной артистки России Людмилы Максаковой. Первенец Анатолий родился у пары в 2016 году, а Аркадий — в 2018-м.
Ранее дочь Юдашкина поделилась подробностями о его самочувствии.
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