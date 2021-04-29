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«На дедушку похожи»: Юдашкин показал подросших внуков
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«На дедушку похожи»: Юдашкин показал подросших внуков

Анастасия Колоскова

Звезды

Кутюрье Валентин Юдашкин, который борется с онкологическим заболеванием, поделился с поклонниками трогательным снимком, на котором запечатлены его подросшие внуки.

На фотографии Анатолий и Аркадий, у которых два года разницы в возрасте, позируют в одинаковых футболках, украшенных забавными пушистыми брошами.

— Любимые внуки, — подписал снимок Юдашкин.

Подписчики дизайнера единодушно отметили, что оба мальчика очень похожи на своего знаменитого деда.

«На дедушку похожи», маленькие копии»; «Хорошие внуки. На Вас очень даже похожи»; «Славные ребята»; «Дедушкины»; «Красавцы, на вас очень похожи», — написали фолловеры в комментариях, обратив внимание, что теперь легендарному кутюрье нужна внучка.

Напомним, двух внуков подарила Валентину Юдашкину его единственная дочь Галина, которая родила их в браке с бизнесменом Петром Максаковым, внуком народной артистки России Людмилы Максаковой. Первенец Анатолий родился у пары в 2016 году, а Аркадий — в 2018-м.

Ранее дочь Юдашкина поделилась подробностями о его самочувствии.

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дочьвнукВалентин Юдашкин
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