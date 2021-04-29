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«Курица с картошкой»: Асмус рассказала о свадьбе с Харламовым
Фото: instagram.com/garikkharlamov

«Курица с картошкой»: Асмус рассказала о свадьбе с Харламовым

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Кристина Асмус поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями с шикарной вечеринки в честь ее дня рождения, упомянув при этом, что 33-летие отпраздновала лучше, чем свадьбу с Гариком Харломовым.

— Я вообще не праздновала свадьбу. Мы расписались и пошли в ресторан есть курицу с картошкой, — рассказала звезда.

Она призналась, что вначале не хотела отмечать день рождения, однако после согласилась на предложение друзей закатить большой праздник и не пожалела.

— Практически каждый сказал, что при всем обилии артистов и казалось бы светскости мероприятия.., это был очень теплый и дружеский вечер!!!Для меня это прям бальзам на душу. Спасибо моим друзьям за то, что так зажигали и веселились! Я дичайше кайфанула, — подписала Асмус снимки с мероприятия.

На вечеринке у актрисы были замечены такие звезды, как Александр Петров, Михаил Галустян, Иван Охлобыстин, Наталья Рудова и другие. Именинница за время праздника сменила два образа: красное платье с открытой спиной черный вечерний наряд.

Ранее Кристина Асмус пошутила на тему раздела имущества после развода.

Читайте также: «Имитация вечная»: Харламов пошутил о причине развода с Асмус

Гарик ХарламовКристина Асмуссвадьба
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