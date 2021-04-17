«После раздела имущества»: фанаты не оценили шутку Кристины Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус привлекла внимание общественности новой фотографией в Instagram. В кадре артистка предстала сидящей на полу вполоборота. Из одежды на ней только джинсы, порванные чуть ниже ягодиц.

— Я после раздела имущества, — пошутила Кристина Асмус под фото.

Поклонников актрисы смутило откровенное фото и неоднозначная подпись, намекающая на недавний развод с шоуменом Гариком Харламовым. В комментариях некоторые пользователи предположили, что аккаунт Кристины Асмус взломали.

«Развелась, теперь все можно, да?!»; «Не понял юмора...», — написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что Кристина Асмус рассказала, почему бросила гимнастику.

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