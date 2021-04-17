«После раздела имущества»: фанаты не оценили шутку Кристины Асмус
Российская актриса Кристина Асмус привлекла внимание общественности новой фотографией в Instagram. В кадре артистка предстала сидящей на полу вполоборота. Из одежды на ней только джинсы, порванные чуть ниже ягодиц.
— Я после раздела имущества, — пошутила Кристина Асмус под фото.
Поклонников актрисы смутило откровенное фото и неоднозначная подпись, намекающая на недавний развод с шоуменом Гариком Харламовым. В комментариях некоторые пользователи предположили, что аккаунт Кристины Асмус взломали.
«Развелась, теперь все можно, да?!»; «Не понял юмора...», — написали комментаторы.
Ранее сообщалось, что Кристина Асмус рассказала, почему бросила гимнастику.
Читайте также: «Имитация вечная»: Харламов пошутил о причине развода с Асмус