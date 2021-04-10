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«Меня сломали»: Кристина Асмус рассказала, как бросила гимнастику
Фото: instagram/asmuskristina

«Меня сломали»: Кристина Асмус рассказала, как бросила гимнастику

Татьяна Плотникова

Звезды

Актриса и телеведущая Кристина Асмус рассказала, почему прекратила занятия спортивной гимнастикой, несмотря на то, что достигла статуса кандидата в мастера спорта.

Как написала звезда в своем Instagram, ее эмоционально сломали. Асмус рассказала, что бросив гимнастику 17 лет назад, долго не могла не просто смотреть трансляции с соревнований, но даже думать о спорте.

Актриса пообещала поделиться подробностями с подписчиками, если им будет интересна эта тема. В комментариях к посту Асмус посыпались просьбы рассказать о случившемся подробнее.

Ранее Кристина Асмус поделилась мечтами из детства.

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занятия спортомспортивная гимнастикаКристина Асмус
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