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«Купить все кроссворды»: Кристина Асмус поделилась мечтами из детства
Фото: instagram/asmuskristina

«Купить все кроссворды»: Кристина Асмус поделилась мечтами из детства

Юлия Павлушова

Звезды

Российская актриса Кристина Асмус раскрыла поклонникам свои детские мечты. В своем Instagram артистка рассказала, что росла в многодетной и малообеспеченной семье.

— Мои мечты были про конфеты, настоящий день рождения с гостями. Увидеть море, свое собственное платье и купить все кроссворды в городе, — написала девушка.

Кристина Асмус призвала подписчиков не бояться ставить себе цели и проявлять настойчивость. Актриса добавила, что научилась исполнять собственные мечты и поддерживать баланс между личной жизнью и работой.

— Я мало делюсь личным, но для меня нет ничего дороже времени с дочкой. Никакой проект, режиссер и гонорар не заменят общения с ней. Я часто говорю своему агенту и пиарщику, что ужасно занята в этот день работой, но на самом деле беру выходной, — сказала Кристина.

Ранее Кристина Асмус рассказала подписчикам о своих детских прозвищах.

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