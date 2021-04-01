«Не пугайтесь»: Асмус опубликовала откровенное фото без макияжа

Фото: instagram/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус решила показать фолловерам, как она выглядит без макияжа. Девушка опубликовала фото, где она запечатлена в ванной без какой-либо косметики на лице и фильтров.

— Да, это я! Не пугайтесь. Посмотрим, сколько лайков соберет мое фото без косметики, фотошопа, фильтров, любых вмешательств и без одежды, — подписала фотографию Кристина.

Подписчики с восторгом отреагировали на публикацию.

«Красоту ведь ничем не испортишь!»; «Самая лучшая»; «Красотка Асмус»; «Супер, без ярких металлических теней такая красота», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Асмус.

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