«Мама вспомнила молодость»: Асмус выполнила акробатический трюк в спортивном зале
Актриса Кристина Асмус выложила новый пост на своей странице в Instagram. Она показала подписчикам акробатический трюк в спортивном зале.
Для выполнения прыжка актриса надела специальный жесткий корсет, который удерживал ее спину.
— Мама сходила в зал. Мама вспомнила молодость. Мама еще в форме, — написала Асмус.
Поклонники восхитились кульбитом актрисы. Они отметили, что Асмус находится в прекрасной спортивной форме.
«Ничего себе ты выдала»; «Вау!»; «Классно получилось, молодец», — написали они в комментариях к посту.
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