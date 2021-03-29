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«Мама вспомнила молодость»: Асмус выполнила акробатический трюк в спортивном зале
Фото: instagram.com/asmuskristina

«Мама вспомнила молодость»: Асмус выполнила акробатический трюк в спортивном зале

Кирилл Николаев

Звезды

Актриса Кристина Асмус выложила новый пост на своей странице в Instagram. Она показала подписчикам акробатический трюк в спортивном зале.

Для выполнения прыжка актриса надела специальный жесткий корсет, который удерживал ее спину.

— Мама сходила в зал. Мама вспомнила молодость. Мама еще в форме, — написала Асмус.

Поклонники восхитились кульбитом актрисы. Они отметили, что Асмус находится в прекрасной спортивной форме.

«Ничего себе ты выдала»; «Вау!»; «Классно получилось, молодец», — написали они в комментариях к посту.

Ранее Кристина Асмус рассказала о проблеме с выбором одежды

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СпортКристина Асмусактриса
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