«Добавляет интеллекта»: Кристина Асмус предстала перед поклонниками в очках
Актриса Кристина Асмус опубликовала в соцсетях фотографию в очках и попросила подписчиков оценить ее новый образ.
— Мне идут очки? — спросила звезда у поклонников в Instagram-аккаунте.
Она призналась, что обладает отличным зрением и терпеть не может этот аксессуар, испытывая с очками жуткий дискомфорт. Однако, по словам актрисы, она готова пойти на жертвы и надеть их ради новой роли.
Подписчики знаменитости не пришли к единому мнению. Часть из них отметили, что очки ей идут.
«По-весеннему веселенько!»; «Очень идут»; «Добавляет вам интеллекта», — написали они в комментариях к публикации.
Однако нашлись и те, кто придерживается обратного мнения.
«Может, и идут, но точно не эти»; «Другая форма очков нужна, поменьше»; «Профессор Асмус», — раскритиковали новый образ актрисы подписчики.
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