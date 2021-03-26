«Добавляет интеллекта»: Кристина Асмус предстала перед поклонниками в очках

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус опубликовала в соцсетях фотографию в очках и попросила подписчиков оценить ее новый образ.

— Мне идут очки? — спросила звезда у поклонников в Instagram-аккаунте.

Она призналась, что обладает отличным зрением и терпеть не может этот аксессуар, испытывая с очками жуткий дискомфорт. Однако, по словам актрисы, она готова пойти на жертвы и надеть их ради новой роли.

Подписчики знаменитости не пришли к единому мнению. Часть из них отметили, что очки ей идут.

«По-весеннему веселенько!»; «Очень идут»; «Добавляет вам интеллекта», — написали они в комментариях к публикации.

Однако нашлись и те, кто придерживается обратного мнения.

«Может, и идут, но точно не эти»; «Другая форма очков нужна, поменьше»; «Профессор Асмус», — раскритиковали новый образ актрисы подписчики.

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