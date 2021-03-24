«Первая встреча с Гариком»: Асмус поделилась с поклонниками снимком с «новым избранником»

Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус с юмором подошла к подписи нового снимка, которым она поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии звезда стоит на набережной солнечного Геленджика в непривычном для нее образе. На руках она держит стильно разодетую обезьянку.

— Кристина Асмус выложила фото с новым избранником, — пошутила звезда, подписав снимок.

Поклонники оценили иронию артистки, которая ранее призналась, что юмор у нее специфичный. Многие отметили схожесть в образе Асмус и животного.

«Оба на стиле»; «Завидный жених»; «Первая встреча с Гариком. Редкое фото»; «Какого замечательного мужика подцепили в Геленджике», — написали в комментариях.

Читайте также: «Научила меня не сдаваться»: Бузова трогательно поздравила маму с днем рождения