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«Научила меня не сдаваться»: Бузова трогательно поздравила маму с днем рождения
Фото: instagram.com/buzova86

«Научила меня не сдаваться»: Бузова трогательно поздравила маму с днем рождения

Ксения Монахова

Звезды

Российская телеведущая Ольга Бузова трогательно поздравила свою маму с днем рождения. Она рассказала, что каждый день говорит ей и отцу слова благодарности за жизнь.

По ее словам, главным для нее является счастье и здоровье матери. Она подчеркнула, что благодарна родителям за воспитание, учебу, путешествия.

— Спасибо за правильные ценности, спасибо, что научила меня не сдаваться, и за то, что ты принимаешь мой выбор и поддерживаешь. Хотя не всегда согласна. Я обожаю с тобой дискутировать, путешествовать, я просто люблю тебя мамуль , — написала Бузова в своем Instagram-аккаунте.

Звезда добавила, что постарается сделать все возможное, чтобы мама ни в чем не нуждалась.

Поклонники артистки присоединились к поздравлениям. Многие пожелали ей здоровья, а некоторые отметили, что она выглядит очень молодо.

«С праздником маму. Спасибо ей за такую милую девочку»; «Родители — самое главное, что есть у нас в жизни! Пусть живут как можно дольше рядом с нами»; «Мать как будто одноклассница твоя», — написали в комментариях.

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