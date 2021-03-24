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«Вот это красавчик!»: пользователи восхитились внуком Софии Ротару
София Ротару гордится своими внуками / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

«Вот это красавчик!»: пользователи восхитились внуком Софии Ротару

Юлия Курганова

Звезды

Пользователи восхитились внешностью внука певицы Софии Ротару. Снимок 27-летнего Анатолия разместил на своей странице в Instagram его отец Руслан Евдокименко, поздравив сына с днем рождения.

— Сын, с днем рождения! Взрослый совсем — 27. Горжусь тобой! Глубокий, мудрый и до неприличия порядочный. Будь безмерно счастлив, здоров и пусть все, к чему ты стремишься, обязательно сбудется! — написал наследник артистки.

К поздравлениям присоединились многочисленные фанаты звездной семьи. Они отметили необыкновенную красоту и привлекательность внука Ротару.

«Толя тут прямо Джеймс Бонд!»; «Красавец и гордость родителей!»; «С днем рождения, Анатолий. Вот это красавчик!»; «Очень красивый внук у Софии Ротару», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее пользователи Сети раскритиковали фигуру Ротару. Поклонники артистки обратили внимание на то, что от стройной фигуры исполнительницы почти ничего не осталось.

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