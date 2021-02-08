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«Вот это разъелась!»: пользователи Сети раскритиковали фигуру Ротару
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

«Вот это разъелась!»: пользователи Сети раскритиковали фигуру Ротару

Кирилл Николаев

Звезды

Пользователи Сети раскритиковали певицу Софию Ротару после выступления на корпоративе в Воронеже. Видео появилось в YouTube.

Поклонники артистки обратили внимание на то, что от стройной фигуры исполнительницы почти ничего не осталось. Они отметили, что Ротару заметно набрала в весе за время карантина.

«Ну и живот, вот это разъелась!»; «Пугачева теперь рада будет. Она всегда завидовала внешнему виду нашей Сонечки»; «В прошлом году лучше выглядела», — написали поклонники в комментариях.

Видео: Telegram-канал «НеМалахов»

По данным издания «Собеседник», за выступление на юбилее армянского олигарха 73-летняя Ротару получила девять миллионов рублей.

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