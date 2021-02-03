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Сергей Соседов оценил внешность Софии Ротару
Фото: Youtube.com / Х-фактор

Сергей Соседов оценил внешность Софии Ротару

Никита Абрамов

Звезды

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил свое мнение о внешности певицы Софии Ротару. По его словам, если внимательно приглядеться к певице, то она выглядит на свои 73 года.

— Внешне София себя держит, хотя я вижу, что ей это тяжело дается. Но она из последних сил старается, и это, конечно, здорово. Если вы увидите Ротару вблизи, то дадите и ее возраст, и ее состояние. Вы все сразу поймете. Экран создает иллюзию, к тому же Соня прекрасно играет, и все покорены ею, — рассказал критик в интервью на Youtube-канале «Елена Ханга».

Также Соседов отметил, что Ротару стоит уйти со сцены, как это сделала певица Алла Пугачева. Однако Ротару не собирается этого делать, чтобы не расстраивать поклонников.

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Сергей СоседовСофия Ротарувозраст
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