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«Рановато»: София Ротару категорично отнеслась к идее о замужестве внучки
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

«Рановато»: София Ротару категорично отнеслась к идее о замужестве внучки

Анастасия Волоснова

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Певица София Ротару рассказала о своих мыслях насчет замужества внучки Сони. Сейчас 19-летняя девушка живет с бойфрендом в США.

Внучка певицы строит модельную карьеру, ее снимки часто появляются в популярных глянцевых журналах. С недавних пор в личном блоге девушки все чаще стали появляться фотографии с ее бойфрендом. Бабушка юной модели уверена, что Соне пока рано думать о замужестве.

— Это ее судьба, ей решать. Она еще очень молодая, рановато для свадьбы. Ей нужно доучиться, получить хорошее образование, а все остальное у нее получится, — подчеркнула Ротару.

При этом сама Соня не рассказывает подписчикам о личной жизни, поэтому о свадебных планах модели ничего неизвестно.

Ротару также призналась, что уходящий год дался ей не очень легко. Певица отменила из-за пандемии почти все концерты. Только недавно она начала входить в прежний режим работы.

— Страшно было выступать, но в какой-то момент я поняла, что не могу без работы, не могу без своего зрителя. И вот теперь, когда я снова стала выходить на сцену, я чувствую такое облегчение, — приводит Starhit откровение певицы.

Ротару добавила, что планирует запустить серию юбилейных концертов, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

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