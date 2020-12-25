«Гриша устал»: борец Максим Новоселов выложил странный снимок с Лепсом

Фото: https://www.instagram.com/p/Bg_-7ORDIDJ/?hl=ru&taken-by=gvleps

Российский самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов выложил в своем Instagram-аккаунте фотографию с Григорием Лепсом. Фанаты удивились внешнему виду певца.

Из-за пандемии коронавируса Лепсу пришлось закрыть свое кафе в центре столицы. Он, как и другие артисты и певцы, в связи ограничительными антиковидными мерами терпит убытки.

На снимке, который выложил Максим Новоселов, рядом с борцом сидит Григорий Лепс. Лицо певца осунулось, волосы растрепаны, а взгляд потерян.

— В следующем году все хорошо будет, я узнавал, — подписал фотографию спортсмен.

Уставший вид артиста и странную подпись заметили подписчики Новоселова.

«Не узнала, подустал маленько Лепс»; «Лепс крут однозначно, скорее всего, не спал пару–тройку суток»; «Лепсу пора к врачу, не бережет себя»; «В 58 лет на 80 выглядит»; «Гриша устал», — написали поклонники певца в комментариях.

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