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Видео выступления Софии Ротару на корпоративе появилось в Сети
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Видео выступления Софии Ротару на корпоративе появилось в Сети

Виктория Федотова

Звезды

Музыкант Армен Оганесян разместил в соцсетях видео выступления советской певицы Софии Ротару и ее сестры. По данным СМИ, артистки выступали на юбилее армянского олигарха из Воронежа.

Судя по кадрам, гости на празднике не соблюдали социальную дистанцию и были без масок. В конце выступления Ротару поблагодарила зрителей на русском и украинском языках.

Видео: Telegram-канал «НеМалахов»

Концертный директор певицы Сергей Лавров отметил, что из-за пандемии Ротару не снизила расценки и просит за выступление 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Около двух миллионов рублей Ротару просит с заказчиков на дорожные расходы, сообщает издание «Украина.ру».

Видео опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

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