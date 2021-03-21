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«Я себе ушиваю все»: Кристина Асмус рассказа о проблеме с выбором одежды
Фото: instagram.com/asmuskristina

«Я себе ушиваю все»: Кристина Асмус рассказа о проблеме с выбором одежды

Елизавета Борисова

Звезды

Российская актриса Кристина Асмус поделилась своими переживаниями по поводу своих параметров на своей странице Instagram. Девушке приходится буквально жить в ателье.

Асмус отдает предпочтение одежде, которая ей нравится, а не которая на ней плохо сидит. Поэтому ей приходится ушивать свои наряды в длине, объеме, ширине, ведь найти платье на выход у дизайнеров или в шоурумах для нее — это что-то из разряда фантастики.

— Мой рост — 164, вес 45–46. Размер одежды — XS, — рассказала актриса.

После своих откровений актриса поинтересовалась у своих подписчиков, как они подбирают одежду.

«У меня то же самое, только рост 158»; «А мне короткое все, по щиколотку, хотя и не такая уж длинноногая»; «Та же проблема, в ателье спускаю кучу денег», — пожаловались поклонники под постом актрисы.

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одеждагардеробКристина Асмус
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