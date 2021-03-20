«Предстоит пройти сложный путь»: Бузова намекнула на проблемы со здоровьем

Ольга Бузова вышла на связь из клиники / Фото: instagram.com/buzova86/

Певица и телеведущая Ольга Бузова вновь заинтриговала поклонников. Она показала в разделе Stories на своей странице в социальной сети Instagram видео, которое записала в клинике. Теледива рассказала, что начала вплотную заниматься своим здоровьем. Но какие конкретно у нее возникли проблемы, Бузова решила пока не уточнять.

— Самое главное в жизни — это наше здоровье, которым я активно занимаюсь. Мне предстоит пройти сложный путь. Долгий. Могу так сказать. Но ради здоровья и долгой счастливой жизни можно на это пойти. Все хорошо. Я вас люблю. Берегите себя, — сказала певица в Stories.

Фото: instagram.com/buzova86/

Артистка добавила, что уже вечером будет «огурчиком». И действительно, Бузова показала в Сети видео, где она уже при полном параде, а вокруг нее суетятся гримеры.

Судя по всему, звезда проходит курс восстанавливающих процедур без отрыва от производства.

Читайте также: Ольга Бузова спровоцировала слухи о своей беременности