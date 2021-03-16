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Ольга Бузова спровоцировала слухи о своей беременности
Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова спровоцировала слухи о своей беременности

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала фотографию, в которой многие интернет-пользователи увидели намек на беременность знаменитости.

В сторис в своем Instagram Бузова выложила снимок двери кабинета с табличкой «Гинеколог», под которой звезда разместила стикер с грудным ребенком. Кроме того, теледива сопроводила фото эмодзи в виде сложенных ладоней, который одни восприняли как изображение молитвы, другие — как призыв «дай пять».

Знаменитость не дала никаких объяснений относительно смысла опубликованного коллажа, хотя в комментариях в соцсети подписчики напрямую спрашивали, не беременна ли Ольга.

Ольга Бузова спровоцировала слухи о своей беременностиФото: instagram.com/buzova86

Напомним, в конце января Ольга Бузова заявила о расставании с блогером Давидом Манукяном. Пара состояла в романтических отношениях почти два года. Телеведущая назвала причиной разрыва измены и насилие со стороны возлюбленного.

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социальные сетибеременностьОльга Бузова
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