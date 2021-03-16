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«Шикарная фигура»: Бузова восхитила фанатов на фото в бикини из бани
Ольга Бузова поделилась свежим снимком / Фото: instagram.com/buzova86/

«Шикарная фигура»: Бузова восхитила фанатов на фото в бикини из бани

Юлия Курганова

Звезды

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала поклонникам, как отдыхает и расслабляется. Она сходила в баню и поделилась фото на своей странице в социальной сети Instagram.

Артистка позировала в банном комплексе в зеленом бикини, демонстрируя стройную фигуру.

— Наконец-то вырвалась в баньку. Все больше и больше посвящаю время себе, развитию, своей душе и телу. И почему я не делала этого раньше? — подписала фото Бузова.

Фанаты восхитились хорошей формой звезды и засыпали ее комплиментами.

«Какая красотка»; «Потрясающая»; «Шикарная фигура», — написали пользователи.

Ранее Бузова и Воробьев изобразили любовь.

Читайте также: «Одна голова осталась»: подписчики раскритиковали Бузову за худобу

баняОльга Бузовафото
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