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«Обожаю твои звуки в «ТикТок»: Бузова и Воробьев изобразили любовь
Фото: Официальная страница Ольги Бузовой в Instagram (https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru)

«Обожаю твои звуки в «ТикТок»: Бузова и Воробьев изобразили любовь

Елизавета Борисова

Звезды

Певица и телеведущая Ольга Бузова привлекла внимание своих фанатов новым постом в социальной сети Instagram. Девушка выставила видео, на котором они вместе с музыкантом Алексеем Воробьевым инсценировали любовь.

— Получилось? Леш, мне кажется, на «Оскара» точно сойдет, — написала Ольга Бузова.

Подписчики отметили, как хорошо она смотрится вместе с музыкантом и начали женить пару в комментариях.

«Хорошо смотрятся»; «Вам нужен муж в виде Алексея»; «Хорошая пара бы получилась из вас», — прокомментировали фолловеры под постом певицы.

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социальные сетиОльга БузоваАлексей Воробьев
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