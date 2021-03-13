«Обожаю твои звуки в «ТикТок»: Бузова и Воробьев изобразили любовь
Певица и телеведущая Ольга Бузова привлекла внимание своих фанатов новым постом в социальной сети Instagram. Девушка выставила видео, на котором они вместе с музыкантом Алексеем Воробьевым инсценировали любовь.
— Получилось? Леш, мне кажется, на «Оскара» точно сойдет, — написала Ольга Бузова.
Подписчики отметили, как хорошо она смотрится вместе с музыкантом и начали женить пару в комментариях.
«Хорошо смотрятся»; «Вам нужен муж в виде Алексея»; «Хорошая пара бы получилась из вас», — прокомментировали фолловеры под постом певицы.
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