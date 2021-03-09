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«Рассекаю по трассам!»: Лазарев похвастался умением кататься на сноуборде
Фото: instagram.com/lazarevsergey

«Рассекаю по трассам!»: Лазарев похвастался умением кататься на сноуборде

Никита Абрамов

Звезды

Российский певец Сергей Лазарев решил похвастаться перед поклонниками умением кататься на сноуборде. Видео со снежной трассы он опубликовал в своем микроблоге.

— Главный адреналин, конечно, в горах! Пять дней обучения — и я уже рассекаю по трассам! Конечно же, при полной защите, с инструктором и без фанатизма, — подписал видео певец.

Лазарев рассказал, что если бы ему недавно сказали о том, что он полюбит этот вид спорта, то он бы этому не поверил.

Подписчики восторженно отреагировали на пост певца.

«Сноубордист наш»; «Вот так катаешься где-нибудь и даже не подозреваешь, что рядом Сергей Лазарев»; «Просто как медитация какая-то, Сергей. Смотрела бы и смотрела!»; «Удивительная способность человека познавать новое, полюбить это и отдаваться каждому делу полностью», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Лазарева.

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СпортСергей Лазаревсноуборд
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