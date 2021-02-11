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«Килограммы тают на глазах»: Лазарев раскрыл секрет своего стремительного похудения
Фото: instagram.com/lazarevsergey

«Килограммы тают на глазах»: Лазарев раскрыл секрет своего стремительного похудения

Анастасия Колоскова

Звезды

Певец Сергей Лазарев признался, что его резкое похудение связано с участием в проекте «Танцы со звездами». По словам певца, изменения в его внешности не остаются незамеченными у подписчиков, которые неоднократно просили его поделиться секретом.

— Выкладываю сторис, а мне говорят, что опять похудел… Килограммы просто тают на глазах. Даже начал есть макароны и торты, — заявил Лазарев в эфире «Танцев со звездами».

Так, регулярные тренировки позволяют певцу сохранять отличную форму, даже прекратив занятия в тренажерном зале, сообщает ФАН.

Напомним, что Сергей Лазарев принимает участие в новом сезоне телепроекта «Танцы со звездами». Он выступает в паре с Екатериной Осиповой.

Ранее сообщалось, что певец не смог принять участие в съемках первого выпуска шоу из-за того, что не успел вернуться из Индонезии из-за отмены рейса.

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танцыСергей Лазаревпохудение
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