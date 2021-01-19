«Обстоятельства сильнее»: Лазарев оправдался за свое отсутствие на премьере «Танцев со звездами»

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Популярный певец Сергей Лазарев объяснил поклонникам, почему не смог принять участие в съемках первого выпуска телепроекта «Танцы со звездами», в котором он планирует выступать вместе с мастером спорта по бальным танцам Екатериной Осиповой.

В своем Instagram-аккаунте музыкант написал, что готовил вместе с партнершей номер, но «обстоятельства оказались сильнее». Лазарев признался, что его рейс из Индонезии перенесли, поэтому он не успел прибыть вовремя в Москву.

— Но мы с моей партнершей Екатериной обязательно выступим в следующем выпуске и покажем на что мы способны! — заключил певец и поблагодарил всех, кто за него переживал.

«Два часа смотрела ради того, чтоб увидеть Сергея и такой облом»; «Нужно было Сергей раньше вылетать. Вот Дава успел вылететь»; «Будем ждать следующий выпуск»; «Обязательно вас дождемся, Сергей!», — отреагировали на сообщение поклонники.

Он пожелали Лазареву и его партнерше победу в конкурсе, уверив, что их пара имеет для этого все шансы.

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