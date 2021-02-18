«Не могу сказать, что нравится»: Асмус рассказала о детских прозвищах

Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о том, какие прозвища ей давали в детстве и как зовут сейчас.

— В детстве меня называли Кристофер Робин и Китикет. Сейчас часто называют Крис, особенно близкие друзья. Не могу сказать, что мне нравится, но привыкла. А мой агент называет меня Тина или Тиша, — рассказала актриса.

Подписчики по-разному отреагировали на пост Асмус.

«Прелесть, солнце»; «Я бы не смог Крис называть, мне не очень нравится такое сокращение»; «Меня тоже звали Китикет»; «У меня сестру зовут Кристина, мы все зовем ее Тинка», — написали поклонники в комментариях под фотографией в Instagram-аккаунте Асмус.

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