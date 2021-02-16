«Разбила губу»: Асмус рассказала о тяжелых съемках нового фильма

Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками историей о суровых актерских буднях. Помимо большой загруженности и постоянных переездов, она травмировалась на съемочной площадке.

По словам артистки, один из ее трудовых дней был настолько тяжелым, что ей показалось, будто он начался четверо суток назад. Она рассказала, что ночью отправилась из Санкт-Петербурга в Москву на поезде. По приезде сразу отправилась на съемки.

— Отснялась в сцене фильма «Декабрь» режиссера Кима Шипенко, где разбила губу. Потом два часа простояла в адских пробках, купила дочке вкуснях и вот только что вошла домой. Тискаю ребенка и собак и мечтаю хотя бы завтра не вставать в пять утра, — рассказала Асмус в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники подчеркнули, что актриса выглядит потрясающе, однако многие посочувствовали ей и поинтересовались, не скажется ли такой график на ее здоровье.

«Кайф! Но долго ли получится жить в таком режиме?»; «Красотка! Все-то вы в делах, все-то вы в заботах…»; «Ты как Золушка и пчелка Майя. Совсем не бережешь себя», — написали в комментариях.

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