«Наша Мэри Поппинс»: Алла Пугачева показала няню Гарри и Лизы

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками видео, на котором няня занимается с наследниками. Кадры Пугачева опубликовала в Instagram-аккаунте.

На видео няня по имени Оксана танцует с дочкой Примадонны Лизой на кухне, параллельно занимаясь уборкой.

— Наша Мэри Поппинс внедрила творческий подход при уборке на кухне, — написала 71-летня Пугачева.

Поклонники остались в восторге от творческого подхода няни к уборке. Их очаровала грация и изящность Оксаны.

«Ах, какая грация! Оксана просто бесподобна! Ее задумку надо взять на вооружение!»; «Не устаю восхищаться вашими детками, а Оксана просто прекрасна! Стройна и изящна! Молодцы!»; «Ого, Оксана так изменилась. Похорошела»; «Браво вашей Мэри Поппинс! Браво Алле Борисовне!» — написали в комментариях.

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