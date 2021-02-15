Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Наша Мэри Поппинс»: Алла Пугачева показала няню Гарри и Лизы
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Наша Мэри Поппинс»: Алла Пугачева показала няню Гарри и Лизы

Ксения Монахова

Звезды

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками видео, на котором няня занимается с наследниками. Кадры Пугачева опубликовала в Instagram-аккаунте.

На видео няня по имени Оксана танцует с дочкой Примадонны Лизой на кухне, параллельно занимаясь уборкой.

— Наша Мэри Поппинс внедрила творческий подход при уборке на кухне, — написала 71-летня Пугачева.

Поклонники остались в восторге от творческого подхода няни к уборке. Их очаровала грация и изящность Оксаны.

«Ах, какая грация! Оксана просто бесподобна! Ее задумку надо взять на вооружение!»; «Не устаю восхищаться вашими детками, а Оксана просто прекрасна! Стройна и изящна! Молодцы!»; «Ого, Оксана так изменилась. Похорошела»; «Браво вашей Мэри Поппинс! Браво Алле Борисовне!» — написали в комментариях.

Читайте также: «Словно одуванчик»: Ирина Пегова удивила поклонников необычным образом

Алла Пугачевазвездные детидети Пугачевой и Галкина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Америке грозит раскол

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Все мнения
О проекте