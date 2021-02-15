«Такое преображение!»: Ирина Пегова удивила поклонников необычным образом

Фото: instagram.com/pegovairina

Российская актриса Ирина Пегова поделилась фотографией, сделанной после очередного спектакля. Она опубликовала снимок в Instagram-аккаунте, который покорил поклонников.

Пегова сделала селфи с красивым букетом белых тюльпанов. Однако взоры поклонников оказались устремлены на новую прическу актрисы — темно-русый цвет волос и необычные кудри в стиле афро.

— Все! Отыграли! — подписала снимок артистка.

Вероятно, образ был подобран специально для спектакля. Поклонников покорила новая прическа Ирины Пеговой. Многие подчеркнули, что благодаря кудряшкам актриса помолодела.

«Очень забавно, словно одуванчик»; «Прелесть, веселый и красивый образ»; «Ирина, вы такая замечательная! Такой чудный и озорной образ!»; «Вот это да! Такое преображение!» — отметили в комментариях.

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