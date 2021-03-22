«Не теряла надежды»: дочь Юдашкина поделилась подробностями о его самочувствии

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Уже много лет известный кутюрье Валентин Юдашкин борется с онкологией. Врачи поставили ему неутешительный диагноз — рак пищевода. Дочь модельера Галина Юдашкина решила рассказать о состоянии своего онкобольного отца.

— Папа чувствует себя отлично, он в рабочем настроении. На самом деле мы с самого начала знали, что все с ним будет хорошо. Можно назвать это чутьем или просто знаком, но я ни на секунду не теряла надежды, что он выберется, — цитирует Галину StarHit.

Ранее Ольга Слуцкер рассказала о болезни Валентина Юдашкина. Модельер уже четыре года борется с онкологией — в 2016 году врачи диагностировали у него рак пищевода. Первыми симптомами болезни у 57-летнего модельера стали головные боли, с которыми он и обратился к врачу.

На данный момент модельеру требуется постоянное наблюдение врачей.

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