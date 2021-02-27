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«Уже привык»: Юдашкин рассказал о своей борьбе с раком
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Уже привык»: Юдашкин рассказал о своей борьбе с раком

Никита Абрамов

Звезды

Много лет модельер Валентин Юдашкин борется с онкологией. После перенесенных операций и необходимых процедур кутюрье решился рассказать о борьбе с болезнью.

— У меня постоянно таргетная химия так и идет. Я думаю, что это всю жизнь. Я к этому уже привык — если и так, то слава Богу. Я не хочу ничего менять, — поделился Юдашкин в эфире программы «Живите сегодня все».

Медики несколько раз успешно стабилизировали его состояние, но болезнь снова возвращалась. На данный момент модельеру требуется постоянное наблюдение врачей.

Юдашкин рассказал, как впервые сообщил друзьям и родным о своем заболевании: все были шокированы.

Ранее Ольга Слуцкер рассказала о болезни Валентина Юдашкина. Модельер уже четыре года борется с онкологией — в 2016 году врачи диагностировали у него рак пищевода. Первыми симптомами болезни у 57-летнего модельера стали головные боли, с которыми он и обратился к врачу.

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болезньинтервьюВалентин Юдашкин
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