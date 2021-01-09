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Жена больного раком Валентина Юдашкина показала свадебное фото в честь 33-й годовщины свадьбы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Жена больного раком Валентина Юдашкина показала свадебное фото в честь 33-й годовщины свадьбы

Никита Абрамов

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Валентин и Марина Юдашкины вместе уже 33 года. В честь годовщины брака супруга модельера, который борется с онкологическим заболеванием, поделилась фото с церемонии бракосочетания. Снимок она опубликовала в сторис в своем Instagram-аккаунте.

— Валечка! 33 года вместе! С годовщиной нашей свадьбы! Поздравляю я тебя, я люблю тебя, мой милый, Самый лучший у меня! Ну признайся, не нашел бы ты хозяйки расторопнее. Повезло тебе, любимый, меня встретить на пути. Между тем, признаюсь честно, ты один в моей судьбе, И найти я не смогла бы мужа лучшего себе! — написала Марина.

На фотографии молодожены обмениваются кольцами.

Ранее Ольга Слуцкер рассказала о болезни Валентина Юдашкина. Модельер уже четыре года борется с онкологией — в 2016 году врачи диагностировали у него рак пищевода. Первыми симптомами болезни у 57-летнего модельера стали головные боли, с которыми он и обратился к врачу.

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бракВалентин Юдашкин
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