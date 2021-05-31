«Челси! Челси!»: Акиньшина опубликовала домашнее видео с Козловским

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса Оксана Акиньшина опубликовала в Instagram Stories видеозапись с актером Данилой Козловским, на котором он прыгает по дому и кричит.

В Сети появились слухи, что знаменитости начали встречаться после съемок фильма «Чернобыль», в котором оба сыграли главные роли. Однако сами актеры эту информацию никак не комментируют.

На кадрах, опубликованных Акиньшиной, Козловский радостно скачет и скандирует: «Челси! Челси!». Запись была сделана вероятно после финала Лиги Чемпионов. В конце видео актер падает на кровать, на которой скорее всего находилась актриса.

Видео: instagram.com/akinshok2013

Напомним, Данила Козловский недавно расстался с моделью Ольгой Зуевой. У пары есть годовалая дочь Ода Валентина.

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