Дешево да тесно

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В столице этим летом ожидается спрос на микроквартиры площадью 10–12 квадратных метров. Об этом на днях сообщили аналитики из крупного риелторского агентства. «Вечерка» узнала, с чем связан интерес горожан к такой недвижимости.

Застройщики все активнее возводят здания комфорти бизнес-класса, состоящие только из сверхкомпактных апартаментов. Об этом заявил директор департамента проектного консалтинга риелторской компании Роман Родионцев.

— Появились проекты, где представлены только студии. Их приобретают в качестве первого собственного жилья с минимальным бюджетом. Такие квартиры покупают люди, которые живут одни или находятся в городе не все время, — пояснил эксперт. — Вместо того чтобы снимать гостиницу или арендовать какую-то квартиру, люди приобретают вот такую студию.

Сейчас квартиры площадью 10–12 «квадратов» можно купить за 3–3,5 миллиона рублей. А в Подмосковье и Новой Москве — всего за 1,5–2 миллиона рублей.

— Этот формат стал востребован еще во время кризиса 2008 года, — рассказывает директор риелторской компании Игорь Доброхотов. — Тогда пошли массовые сокращения, и народ из регионов повалил в Москву на заработки. Чтобы не снимать, они покупали такое жилье. Причем обычно даже не в Москве, а в области.

По мнению эксперта, скоро студии будут востребованы еще больше: ведь все они — апартаменты, а этот вид помещений планируется приравнять к жилью. А у владельцев будет и прописка, дающая право на бесплатное обслуживание в поликлинике, детсад и прочие столичные льготы.

— Появление таких студий — следствие в том числе и жадности девелоперов, — убежден президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. — Ведь квадратный метр в таком жилье обычно стоит дороже, чем в любом другом. Строить его — выгодно. А как жить на 10–12 «квадратах» — им без разницы. Лишь бы продать и заработать.

Он добавила, что во многих подобных домах не соблюдаются нормы по освещению помещений, а из-за небольших площадей в них в буквальном смысле мало воздуха, особенно если закрыты окна. Далеко не каждому такое жилье покажется комфортным.

Арбат дорожает, Сокол и Печатники дешевеют

В большинстве районов столицы стоимость жилья идет вверх.

Аналитическое агентство ИРН обнародовало график с динамикой цен на жилье в столице. В большинстве районов за последний месяц стоимость жилья выросла на 1–2 процента. Рекорд — у Головинского района и Свиблова, где цены стали выше на 3,7 процента. В Головинском средняя стоимость квадратного метра достигла 221 тысячи рублей. Лидером остается Остоженка, где средняя цена «квадрата» почти вдвое выше — 432,7 тысячи.

На втором месте — Арбат: 398 тысяч. В обеих локациях цены на жилье растут. А вот на Соколе (260 тысяч за «квадрат») и в Печатниках (195 тысяч) — падают.

— Цены меняются в зависимости от массы факторов, — считает кандидат экономических наук Виктор Кудрявцев. — Обнародована информация о строительстве очередной станции метро — начался рост.

Сдали несколько новых домов, рынок перенасыщен предложениями — пошло снижение. Прошла волна благоустройства дворов — снова цены растут. На цены влияет и географическое расположение района. В старой Москве самые низкие цены в Зеленограде (151,5 тысячи рублей за квадратный метр), Жулебине (162,5), Западном и Восточном Бирюлеве (168). Дороже всего центр, где цена «квадрата» — от 300 тысяч рублей.