Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дешево да тесно
Фото: moscow-live

Дешево да тесно

Никита Миронов  

Борис Орлов

Экономика

В столице этим летом ожидается спрос на микроквартиры площадью 10–12 квадратных метров. Об этом на днях сообщили аналитики из крупного риелторского агентства. «Вечерка» узнала, с чем связан интерес горожан к такой недвижимости.

Застройщики все активнее возводят здания комфорти бизнес-класса, состоящие только из сверхкомпактных апартаментов. Об этом заявил директор департамента проектного консалтинга риелторской компании Роман Родионцев.

— Появились проекты, где представлены только студии. Их приобретают в качестве первого собственного жилья с минимальным бюджетом. Такие квартиры покупают люди, которые живут одни или находятся в городе не все время, — пояснил эксперт. — Вместо того чтобы снимать гостиницу или арендовать какую-то квартиру, люди приобретают вот такую студию.

Сейчас квартиры площадью 10–12 «квадратов» можно купить за 3–3,5 миллиона рублей. А в Подмосковье и Новой Москве — всего за 1,5–2 миллиона рублей.

— Этот формат стал востребован еще во время кризиса 2008 года, — рассказывает директор риелторской компании Игорь Доброхотов. — Тогда пошли массовые сокращения, и народ из регионов повалил в Москву на заработки. Чтобы не снимать, они покупали такое жилье. Причем обычно даже не в Москве, а в области.

По мнению эксперта, скоро студии будут востребованы еще больше: ведь все они — апартаменты, а этот вид помещений планируется приравнять к жилью. А у владельцев будет и прописка, дающая право на бесплатное обслуживание в поликлинике, детсад и прочие столичные льготы.

— Появление таких студий — следствие в том числе и жадности девелоперов, — убежден президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. — Ведь квадратный метр в таком жилье обычно стоит дороже, чем в любом другом. Строить его — выгодно. А как жить на 10–12 «квадратах» — им без разницы. Лишь бы продать и заработать.

Он добавила, что во многих подобных домах не соблюдаются нормы по освещению помещений, а из-за небольших площадей в них в буквальном смысле мало воздуха, особенно если закрыты окна. Далеко не каждому такое жилье покажется комфортным.

Арбат дорожает, Сокол и Печатники дешевеют

В большинстве районов столицы стоимость жилья идет вверх.

Аналитическое агентство ИРН обнародовало график с динамикой цен на жилье в столице. В большинстве районов за последний месяц стоимость жилья выросла на 1–2 процента. Рекорд — у Головинского района и Свиблова, где цены стали выше на 3,7 процента. В Головинском средняя стоимость квадратного метра достигла 221 тысячи рублей. Лидером остается Остоженка, где средняя цена «квадрата» почти вдвое выше — 432,7 тысячи.

На втором месте — Арбат: 398 тысяч. В обеих локациях цены на жилье растут. А вот на Соколе (260 тысяч за «квадрат») и в Печатниках (195 тысяч) — падают.

— Цены меняются в зависимости от массы факторов, — считает кандидат экономических наук Виктор Кудрявцев. — Обнародована информация о строительстве очередной станции метро — начался рост.

Сдали несколько новых домов, рынок перенасыщен предложениями — пошло снижение. Прошла волна благоустройства дворов — снова цены растут. На цены влияет и географическое расположение района. В старой Москве самые низкие цены в Зеленограде (151,5 тысячи рублей за квадратный метр), Жулебине (162,5), Западном и Восточном Бирюлеве (168). Дороже всего центр, где цена «квадрата» — от 300 тысяч рублей.

покупкаповышенный спросжилье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Все мнения
О проекте