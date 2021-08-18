Единый бренд покоряет беспошлинные магазины

Руководитель бренда органической косметики София Платонова держит в руках продукцию своей компании, которую можно купить в дьюти-фри на стенде Made in Moscow / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Московские компании в магазинах беспошлинной торговли продали товары на сумму более 6,5 миллиона рублей, заявили в среду, 18 августа, столичные власти.

Под брендом «Сделано в Москве» в столичном аэропорту Шереметьево можно купить мармелад, трюфели, крафтовый шоколад, снеки, натуральный шоколад на меду и леденцы, чурчхелу, а также шапки и сувенирные кружки, попкорн, орехи и сухофрукты, бионапитки. На стенде Made in Moscow представлены и косметические средства. По словам владелицы одного из брендов Софии Платоновой, продажи идут очень хорошо.

— И это несмотря на то, что продолжают действовать ограничения и поток туристов меньше, чем в обычное, непандемийное время, — отметила она. — Мы несколько раз в месяц организуем поставку продукции, хотя изначально речь шла о том, чтобы делать это только один раз в месяц. Это еще раз доказывает, что наш стенд пользуется спросом.

София Платонова считает, что московские предприниматели получили уникальную возможность представить свои товары на самой крупной торговой международной офлайн-площадке в мире.

— Уровень конкуренции на этом рынке, и уж тем более на площадке Duty Free, крайне высок. Мы отлично понимаем, насколько Московский экспортный центр сократил путь нашего товара до полок дьюти-фри, — подчеркнула предприниматель. — Это реальная мера поддержки бизнеса, что в пандемию коронавирусной инфекции, особо актуально.

Она также отметила, что в России рыночная экономика развивается всего лишь последние 30 лет, и, по ее мнению, за этот короткий период предпринимательство совершило огромный скачок, в первую очередь благодаря поддержке властей.

— Мы надеемся, что сотрудничество в данной сфере будет развиваться и наш бренд получит возможность быть представленным и в других аэропортах мира, — сказала Платонова.

Участие в этом проекте, соответственно, улучшило и репутацию компании.

— Стоило нам появиться на полках Duty Free, как с нами связались из Великобритании и Австралии. Они предложили нам сотрудничество, — поделилась она.

Кроме того, бренд заключил соглашение с Баку на оптовую закупку косметики.

— Азербайджанская сторона приобрела достаточно большой объем нашей продукции, — отметила София.

Повысилась и узнаваемость бренда в России, увеличился поток среди отечественных клиентов.

Кстати, недавно пользователи онлайн-платформы «Активный гражданин» выбрали, какие продукты и товары более всего подходят для продажи в магазинах дьюти-фри под единым брендом «Сделано в Москве». Участникам опроса предложили отметить до трех вариантов из шести или поделиться своей идеей.

По результатам голосования наиболее популярными стали шоколад и сладости, аксессуары и сувенирные кружки. За первый вариант проголосовали более трети пользователей, за второй и третий — 18,91 процента и 15,52 процента респондентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

— Проект по размещению продукции столичных предпринимателей в Duty Free реализует Московский экспортный центр. Под единым брендом «Сделано в Москве» в магазинах терминала D аэропорта Шереметьево уже появились товары двадцати московских компаний.