Строительство, общепит и торговля лидируют среди прибыльных отраслей

Амбассадор сети столичных ресторанов Елена Попова и официант Надыра Бегим в заведении на улице Академической. Общепит по прибыли показал рост с начала года / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

7 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о росте прибыли столичных предприятий.

Наибольший рост показателей в столичной экономике продемонстрировала строительная отрасль. Прибыль предприятий в этой сфере выросла почти на 190 процентов, если сравнивать показатели первых пяти месяцев 2021 и января–мая 2019 годов.

— При этом рост фиксировался и во время пандемийного 2020 года, — подчеркнул Владимир Ефимов.

Также значительно за два года выросла прибыль в рекламе и маркетинге — на 115,2 процента к январю–маю 2019 года. Отмечается положительная финансовая отчетность и в розничной торговле. Здесь прибыль за сравниваемые периоды подросла на 78,5 процента.

Плюсы есть и в сфере общественного питания. Они чуть скромнее, чем в торговле, но все же ощутимы для предпринимателей. В общей сложности заработать за январь– май текущего года владельцам ресторанов и кафе удалось на 65,6 процента больше, чем в 2019 году.

— К прибыльным организациям относятся компании, которые в рассматриваемом периоде имели положительный финансовый результат, то есть доходы от их деятельности превышали расходы, — отметил Владимир Ефимов.

Среди лидеров по росту прибыли заместитель мэра столицы назвал также обрабатывающую промышленность. Предприятия этого сектора получили за пять месяцев нынешнего года на 41,6 процента больше доходов, нежели двумя годами ранее.

В экономическом блоке столичного правительства добавили, что в связи с периодом временных ограничений в январе–мае прошлого года прибыль организаций, отнесенных к прибыльным, снизилась на 30 процентов.

— Однако в текущем году практически все эти отрасли смогли восстановиться и увеличили свою прибыль, — сообщили в ведомстве.

В экономическом комплексе выделили и те сферы, где расходы возросли, а прибыль упала.

— Основное снижение прибыли в прошлом году наблюдалось среди предприятий топливно-энергетического сектора, в основном не осуществляющих экономической деятельности в городе, — в секторах оптовой торговли газом, управлении головными офисами, а также в нефтепереработке, — перечислил такие предприятия министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. — Снижение прибыли также происходило в отраслях, наиболее пострадавших из-за вводившихся ограничений — гостиничном бизнесе, туризме, транспорте, торговле, общепите. Уже в нынешнем году прибыль выросла практически во всех секторах экономики города.

ЦИФРА

3,5 триллиона рублей составила общая прибыль предприятий столицы, в которых доходы выше расходов.