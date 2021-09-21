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Участникам фестиваля расскажут, как правильно распоряжаться личными средствами

Марьяна Шевцова

Экономика
Участникам фестиваля расскажут, как правильно распоряжаться личными средствами
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

В Москве состоится V Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Об этом 21 сентября сообщили в Департаменте образования и науки.

Основная часть мероприятий состоится 25 сентября. В этом году из-за эпидемической ситуации он пройдет в онлайнрежиме. Тем не менее, считает министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков, такой формат позволит привлечь большее количество участников.

— Разнообразие форматов и просветительского контента обеспечивает живой интерес. К сожалению, сохраняются все санитарные ограничения, поэтому мероприятие проходит в онлайне. Но нет худа без добра. Интерес к фестивалям в электронном формате ощутимо возрастает, — отметил он.

Участникам фестиваля расскажут, как защищать свои персональные данные и не стать жертвой мошенников во время совершения финансовых операций. Также горожане узнают, что делать при блокировке счета и какие нововведения появились в системе налогообложения.

Александр Молотков рассказал о новинках фестиваля этого года. Так, отдельные программы финансовой грамотности будут организованы для ребят из детдомов и для людей с определенными ограничениями по здоровью.

Для маленьких участников созданы мультики.

Министр столичного правительства добавил, что нет необходимости вводить в школьную программу отдельный предмет финансовой грамотности.

— Ее основы уже изучают в рамках других предметов, например, на уроках математики, а в государственной итоговой аттестации есть отдельный блок под названием «Реальная математика», где в том числе присутствует блок задач, связанный с финансовыми расчетами, — пояснил он.

При этом учиться правильно распоряжаться деньгами, уверен Молотков, нужно с самого раннего возраста.

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