Продукция столичных предприятий ценится у импортеров очень высоко, и они продолжают наращивать ее закупки

Заместитель генерального директора по производству столичной компании Андрей Смирнов показывает уникальную установку для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, которую активно закупают импортеры / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

8 ноября правительство Москвы сообщило об увеличении несырьевого неэнергетического экспорта столичных предприятий на 32 процента за восемь месяцев 2021 года.

В экспортном сегменте лидирует именно промышленная продукция — товары, которые производят московские заводы и фабрики, востребованы в 180 странах мира. Основные импортеры — Казахстан, Белоруссия, США и Германия. На них приходится более 35 процентов всех московских поставок.

— Если говорить о промышленном экспорте, то Москва сегодня отправляет за границу механическое оборудование, например фильтровальные изделия и телекоммуникационную аппаратуру, пластмассу и разнообразные изделия из нее — детские товары и игрушки, автотехнику и комплектующие к ней. Кроме того, оптику, измерительные приборы и медицинскую технику, — говорит руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Например, объем несырьевого неэнергетического экспорта в Казахстан в этом году составил 2,07 миллиарда долларов — почти на 30 процентов больше по сравнению с таким же периодом 2020-го. Белоруссия закупила товаров на 1,99 миллиарда долларов, что на 30,9 процента больше, чем в 2020-м. В США объем поставок составил 1,86 миллиарда долларов, это на 28,3 процента больше по сравнению с прошлым годом, а в Германию — 1,2 миллиарда долларов. Наиболее востребованы за рубежом медицинское оборудование, косметика и комплектующие к автотехнике.

Один из активных экспортеров — столичная компания по производству импульсных ультрафиолетовых установок для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений.

— В 2021 году спрос на нашу продукцию по сравнению с прошлым годом не снизился, и мы продолжили активные поставки нашего оборудования в Ливию, Казахстан, Белоруссию, Южную Африку, Австралию, — рассказал генеральный директор предприятия Яков Гольдштейн.

По его словам, их установки прошли испытания и получили подтверждение эффективности против коронавируса.

Развиваться компании помогает поддержка правительства Москвы. В конце прошлого года предприятие открыло еще один завод в Зеленограде, а часть затрат на оборудование компенсировал город.

— Также мы получили так называемый экспортный кешбэк, — добавил гендиректор.

КСТАТИ

В структуре экспорта Аграрно-промышленного комплекса столицы наибольшую перспективу представляет продукция пищевой промышленности Москвы. Это шоколад и молочная продукция — сыры и кисломолочные продукты, мясо и готовые мясные изделия, колбасы и снеки, сообщает Центр поддержки экспорта «Моспром».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Москва сегодня — лидер среди российских регионов по объемам поставок несырьевой неэнергетической продукции. На долю столицы приходится 16,6 процента всего российского экспорта. Большую часть поставок занимают промышленные товары. В 2021 году экспорт в этой категории вырос на 36,1 процента по отношению к прошлому году.