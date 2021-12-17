Престижный статус резидента технополиса

Слева направо: заместитель гендиректора по развитию компании «Хирана+» Артем Шимко, главный бухгалтер «Медпланта» Светлана Хардина, гендиректор «Медпланта» Андрей Пушин, главный бухгалтер компании «Аддитивный инжиниринг» Наталья Колесова и гендиректор «Академии-Т» Энвер Токаев поздравляют ОЭЗ «Технополис «Москва» с победой в национальном рейтинге / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

16 декабря особая экономическая зона «Технополис «Москва» стала победителем в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

Выбрать лучшую особую экономическую зону (ОЭЗ) в стране — дело не простое. Тем более что каждая такая площадка создавалась максимально комфортной для инвесторов.

Хорошая транспортная доступность, налоговые льготы и другие бонусы ждут тех, кто станет резидентом. В Москве эту работу ведут несколько лет, и впервые ее результаты отметили на федеральном уровне. Эксперты исследовали условия работы 27 экономических зон, и столичная оказалась лучшей. Итоги подводили по результатам прошлого года.

Особенностью рейтинга этого года стало увеличение количества участников. Кроме того, эксперты начали учитывать наличие стратегии устойчивого развития и экологическую составляющую.

— В прошлом году продолжилась локализация высокотехнологичных компаний на площадках ОЭЗ «Технополис «Москва»», — отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. — Статус резидента особой экономической зоны получили 22 новых предприятия с общим объемом заявленных инвестиций на сумму 17,6 миллиарда рублей.

Они усилили компетенции практически всех отраслевых кластеров московской особой экономической зоны за счет специализации в таких областях, как выпуск лекарственных препаратов, аппаратов ИВЛ, стерилизационного и холодильного оборудования, режущих инструментов, коммутаторов, разработка энергоэффективных решений.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, здесь удобно и крупным предприятиям, и тем, кто размещает свои производственные мощности на небольших площадях.

— А во время пандемии резиденты получили 50-процентную скидку на аренду помещений — с апреля по июнь прошлого года, — отметил он. — Эта и другие меры повлияли на привлекательность площадки для технологических предпринимателей, а также позволили особой экономической зоне столицы заслужить высокую оценку жюри рейтинга.

Эксперты и резиденты подтверждают — столичная площадка интересна для развития инновационных производств. К примеру, гендиректор Корпорации «МСП» Александр Исаевич отмечает, что московский технополис дает возможность предпринимателям реализовать свои технологические проекты, опередить будущее и задать новые тренды.

— Признание лидерства столичной ОЭЗ — заслуженная оценка достижений правительства Москвы в развитии промышленности нового поколения, сращивании науки и производства, — отметил он.

А представитель одной из компаний-резидентов Михаил Филимонов без ложной скромности заявляет: работать в ОЭЗ — это престижно.

— Благоприятная среда, созданная в технополисе, стимулирует развитие производства, позволяет раскрыть его потенциал, — говорит он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Анализируя деятельность особой экономической зоны Москвы, эксперты высоко оценили созданные здесь условия для предпринимательской деятельности, развитую инфраструктуру, наличие земельных ресурсов. Важным критерием стала инвестиционная активность резидентов, которые увеличили вложения в свои проекты по итогам 2020 года на 30 процентов, до 8,9 миллиарда рублей.