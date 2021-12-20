Пандемия, инфляция и санкции: эксперт оценил влияние угроз на экономику России

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Всемирный банк обозначил риски для российской экономики. Частично они были ранее озвучены в прогнозе организации, согласно которому ВВП России в текущем году предполагает прибавить 4,3 процента, а через год показатель уменьшится почти на два процента. Другими словами, рост существенно замедлится. Как риски влияют на национальную экономику и какие из них действительно существенны, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт обозначил четыре риска для российской экономики. По его мнение, существенными угрозами для нее являются пандемия, инфляция, международные санкции и энергопереход. Развитие пандемии из-за невысоких темпов вакцинации, по мнению Найта, — самая серьезная угроза. Помимо снижения деловой активности, в повестку дня в будущем вполне могут вернуться новые ограничения.

Пандемия не спешит отступать, и некоторые страны Европы уже вернулись или рассматривают вариант возвращения к национальным локдаунам. Число новых заражений в Великобритании бьет рекорды.

— У этой тенденции есть два последствия. Первое — стоит ожидать, что и в России резко вырастет число заражений. Второе — национальные локдауны потенциально снижают потребление энергии и другого сырья, формируя новый всплеск настороженности на рынках, — предостерегает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Оптимисты смотрят на появляющиеся лекарства от коронавируса и меньшее число тяжелых случаев. Однако значительно более высокая заразность нового штамма на данном этапе формирует неопределенность для рынков, добавляет эксперт.

Инфляция — самый болезненный риск для российской экономики в целом и для населения в частности. По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция составила 8,4 процента, что стало максимальным значением с января 2016 года.

Представитель Всемирного банка, разумеется, отметил усилия национального Центробанка по борьбе с ней. Однако, по его мнению, говорить о контроле за ростом цен довольно сложно. Вопрос о том, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым. Более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики, предостерег Найт.

— Очень многие ожидали, что пандемия станет настоящим дефляционным шоком, усилив проблемы «дезинфляции», с которыми сталкивался развитый мир после мирового финансового кризиса. В реальности мы увидели бесконечное число перебоев с поставками сырья и комплектующих и перекос в потреблении, что толкало вверх цены то на один товар, то на другой, — комментирует Александр Купцикевич. — В России ситуация также была схожей. После нескольких лет сравнительно подавленной инфляции и рекордно низких процентных ставок, мы увидели резкий их разворот.

На заседании 17 декабря совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до максимума за последние четыре года — до 8,5 процента.

— В ЦБ РФ весьма рано вступили в борьбу с инфляцией, но полностью преодолеть глобальные тренды не так просто, — отмечает специалист FxPro. — Инфляцию в России дополнительно подстегивает ослабление рубля в 2020 году, а также сравнительно уверенное восстановление потребительской активности.

Инфляция в России выше, чем в развитых странах из-за большей доли продовольственных товаров в потребительской корзине, где и наблюдается самый резкий всплеск, констатирует эксперт.

Одним из рисков для российской экономики Найт назвал международные санкции. Хотя Всемирный банк не оценивает вероятность новых ограничений, как и ослабление действующих, но, если бы новые санкции были введены крупными странами, это оказало бы негативное воздействие, отметил представитель ВБ.

Международные санкции не отступают на второй план второй месяц кряду. Пока не оправдываются надежды, что смена администрации в Вашингтоне приведет к деэскалации, отмечает аналитик FxPro. Более того, риторика и политический торг в последние дни поднимаются на новые высоты, порождая сравнения ситуации с Карибским кризисом.

— Для рынков это выливается в рост специфических рисков для России, формируя давление на акции компаний, несмотря на высокие цены нефти и газа и подходящую для ситуации монетарную политику, — говорит Александр Купцикевич. — Впрочем, политические риски имеют свойство резко возникать и также резко решаться. Хочется верить, что текущий уровень напряженности не будет в мире долго и вскоре пойдет на спад, переключившись на преодоление экономических трудностей, — выразил надежду эксперт.

Энергопереход Всемирный банк считает риском для России в долгосрочной перспективе, темпы которого могут ускориться. Напомним, что стратегия низкоуглеродного развития России до 2050 года одобрена правительством в октябре текущего года.

— Тренд на ESG взял слишком быстрый старт в начале 2021 года и в ближайшие месяцы несколько выдохнется. Это не стометровка, а многолетний марафон, поэтому и логичным будет плавный переход, — констатирует аналитик FxPro. — Резкие движения, как мы видим по итогам года, вызывают серьезные нарушения цепочек поставок и дорого обходятся всему миру, включая новый всплеск интереса к углю ранее в ноябре.

Пока это похоже на спекулятивную хайповую идею — на нее сложно положиться. Согласно предположению Александра Купцикевича, когда первый шум поутихнет и первые перекосы сбалансируются, стоит ожидать опережающего роста компаний в рамках этого тренда.

— ESG сейчас напоминает Big Tech несколько лет назад: очень много хайпа и периодические «сдувания», но в долгосрочной перспективе тут больше потенциала, чем у других трендов, — добавил эксперт.