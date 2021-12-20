Экономист рассказал о высоком риске всплеска инфляции в России в 2022 году

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Главный экономист по РФ в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт заявил о высоком риске неожиданного всплеска инфляции в России в 2022 году.

— Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок. Так что мы рассматриваем риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году как достаточно высокий, — сообщил он.

Специалист отметил, что Центральный банк РФ предпринимает в целом своевременные усилия для погашения инфляции, но говорить о контроле за ростом цен сложно. По его словам, вопрос о продолжительности периода аномально высокой инфляции остается открытым, также нельзя исключать новые шоки для экономики.

Найт добавил, что если всплеск инфляции реализуется, то экономика окажется под давлением, потому что ЦБ будет вынужден в ответ на рост цен ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку.

Кроме того, угроза развития пандемии давит на российскую экономику больше, чем в некоторых других странах, отметил экономист. По его словам, это происходит из-за низкого уровня вакцинации населения. Найт пояснил, что это замедляет деловую активность в России и создает риски введения новых ограничений в будущем, сообщается в газете «Ведомости».

ЦБ допустил снижение стоимости ряда подорожавших товаров в 2022 году. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк ожидает в следующем году возможной коррекции цен на некоторые товары и услуги. По ее словам, базовый прогноз предполагает, что инфляция снизится до 4–4,5 процента к концу 2022 года.