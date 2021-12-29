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Инфляция и восстановление: глобальные экономические итоги 2021 года

Руслан Давлетшин

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Экономика
Инфляция и восстановление: глобальные экономические итоги 2021 года
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Всего несколько дней осталось до окончания 2021 года. Пандемия коронавируса продолжается, однако в отличие от 2020 года обошлось без длительного локдауна и карантина. Тем не менее различные страны потряхивали эпидемические волны, и все это отражалось на финансах и жизни граждан. О том, какие экономические события больше всего запомнились за последние 365 дней, — в материале «Вечерней Москвы».

Рост цен на газ в Европе

Как отмечают специалисты, интересных событий в уходящем году было немного. В первую очередь эксперты отмечают сумасшедший рост цен на газ на европейском рынке, который достиг 2200 долларов за 1000 кубометров, это не предел. Тогда как в начале года 1000 кубов можно было купить за 200 долларов.

— Существенный рост цен на газ на европейском рынке был для меня неожиданным. Потому что в принципе восстановление экономики после пандемии коронавируса увеличило спрос на газ, нефть, уголь, на многие сырьевые товары и на черные и цветные металлы, но такого скачка цен на газ я не ожидал. Потому что Европа снабжалась газом всегда стабильно, инфраструктура газоперекачивающая это позволяла, поставки никто не срывал, — поделился своим мнением ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ, профессор, доктор экономических наук Андрей Колганов.

Инфляция гуляет по миру

Кроме газа, в Европе и мире в целом подорожали практически все основные сырьевые товары. Например, алюминий за год подорожал почти на 40 процентов, медь — на 24 процента, олово — на 94,5 процента. Металлопрокат дорожал на 25–80 процентов в течение года, а цены на нефть вернулись к допандемийным показателям. Все это, так или иначе, привело к повышению цен на другие группы товаров и к сильной инфляции. Наблюдается подорожание и автомобилей из-за дефицита электронных компонентов из Юго-Восточной Азии.

Причем опасения по поводу инфляции существовали еще с 2020 года, говорит Колганов. И связано это в том числе с оказанием правительствами разных стран помощи пострадавшим от пандемии отраслям. За счет вливания денег в экономику через социальные пособия власти также поддерживали спрос со стороны населения.

— Сама пандемия коронавируса неравномерно повлияла на сжатие производства и, соответственно, на восстановление производства. В мировой экономике образовался целый ряд узких мест, которые привели к дефициту определенных видов продукции и росту цен на них, — пояснил экономист.

Байден виноват

Доцент кафедры государственной политики МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков также отмечает рост цен на товары во всем мире. Но связывает это с вливанием президентом США Джо Байденом триллионов долларов в американскую экономику. И именно это, по словам эксперта, привело к росту цен во всем мире.

Причем затронул рост не только сырьевой рынок, но и продовольственный. Из-за неурожаев подорожали продукты питания. По словам Колганова, инфляция на рынках хоть и была ожидаемой, но эксперты не думали, что она примет такие размеры. Однако это не катастрофа, считает экономист.

— Инфляция не такая большая. Буквально лет 30 назад мы сталкивались с более высоким уровнем инфляции, причем не только наша страна. Для стран Европы и для США инфляция — довольно старая история, но она им тоже знакома, — добавил собеседник «ВМ».

Пришла всерьез и надолго

А вот вице-президент Ассоциации региональных банков России, финансовый аналитик Ян Арт считает, что в 2021 году ничего непредсказуемого, необычного и нежданного не произошло. Для него уходящий год запомнился подъемом фондового рынка и восстановлением мировой экономики.

— Полагаю, что эта тенденция продлится в новом году, — придерживается мнения эксперт.

Он не думает, что главное в 2021 году — это инфляция. В данном случае ее не надо воспринимать как что-то плохое или что-то хорошее. Это явление, которое сопровождает цикл восстановления экономики и в России, и во всем мире. Пришло оно к нам всерьез и надолго, заключил специалист.

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